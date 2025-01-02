Власти Молдавии увидели в энергокризисе возможность «реинтеграции» Приднестровья

Серебрян: помощь Кишинева при энергокризисе поможет реинтеграции Приднестровья Энергетический кризис, который, по словам молдавского вице-премьера Олега Серебряна, увеличил зависимость Приднестровья от Кишинева, может способствовать «реинтеграции» республики.
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