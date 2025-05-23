При чём здесь помёт пингвинов? Учёные рассказали, кто может спасти Антарктиду от таяния льдов

Многочисленные колонии пингвинов могут уменьшить действие глобального потепления в Антарктиде. При чём здесь испражнения животных?Мировые учёные установили, что многочисленные колонии пингвинов в Антарктиде способны остановить глобальное потепление благодаря своему помёту.
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