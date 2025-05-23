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При чём здесь помёт пингвинов? Учёные рассказали, кто может спасти Антарктиду от таяния льдов

При чём здесь помёт пингвинов? Учёные рассказали, кто может спасти Антарктиду от таяния льдов

Многочисленные колонии пингвинов могут уменьшить действие глобального потепления в Антарктиде. При чём здесь испражнения животных?Мировые учёные установили, что многочисленные колонии пингвинов в Антарктиде способны остановить глобальное потепление благодаря своему помёту.

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