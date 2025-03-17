Большой взрыв отменяется? Как из ничего родилась плоская Вселенная… и её антипод?

Представьте себе: нет ничего. Абсолютная пустота, лишённая даже намёка на пространство и время. Звучит как начало философского трактата, не правда ли? Но именно с такого «ничто» начинается история, которую предлагает современная космология, и, в частности, одна из её самых интригующих гипотез.