Большой взрыв отменяется? Как из ничего родилась плоская Вселенная… и её антипод?

Представьте себе: нет ничего. Абсолютная пустота, лишённая даже намёка на пространство и время. Звучит как начало философского трактата, не правда ли? Но именно с такого «ничто» начинается история, которую предлагает современная космология, и, в частности, одна из её самых интригующих гипотез.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии