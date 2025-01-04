В Минобороны раскрыли подробности отражения удара ракетами ATACMS по России

Оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, которые накануне были задействованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по территории России, были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».
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