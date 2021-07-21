Все российские баскетболисты снялись с драфта НБА

Центровой ЦСКА Александр Шашков снялся с драфта НБА 2021 года, сообщает телеграм-канал «Перехват». Ранее также отказались участвовать форвард «Химок» Владислав Одиноков, защитник «Автодора» Никита Михайловский и защитник «Басконии» Павел Савков.