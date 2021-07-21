Новости СМИ2

prostoprosport

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • Георгий Стиопич
    Мне как-то по барабану и НХЛ и Овечкин... Главное, что бы наш хоккей развивался, а не поставлял таланты в США. Но это...Фетисов объяснил,...
  • W357 Ц753W357
    Да как-то похер эта овцаСтала известна су...
  • Андрей Юровский
    Схлестнулись два урода - умный подловатый хам и наглая пошлая дура.Госдума отреагиро...

Все российские баскетболисты снялись с драфта НБА

Центровой ЦСКА Александр Шашков снялся с драфта НБА 2021 года, сообщает телеграм-канал «Перехват». Ранее также отказались участвовать форвард «Химок» Владислав Одиноков, защитник «Автодора» Никита Михайловский и защитник «Басконии» Павел Савков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,