Комары и мошки могу сильно навредить аллергикам

Специалист рассказал, что может произойти и как с этим бороться. Аллергическая реакция на укусы кровососущих насекомых может возникнуть из-за введения в ткани слюны насекомых биологически активных веществ.
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