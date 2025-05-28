Путин отметил союзнический характер отношений РФ и Азербайджана

Отношения РФ и Азербайджана носят дружественный, союзнический характер, заявил 28 мая президент России Владимир Путин в поздравлении своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с Днем независимости страны.
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