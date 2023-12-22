Какие секреты раскроет трофейная БМП Bradley

Чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам @ Spc. Joshua Cowden/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Российские военные впервые вывезли в тыл американскую БМП Bradley.
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