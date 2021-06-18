ЕС не увидел причин менять свое отношение к России

Евросоюз не изменит свою позицию относительно Москвы после встречи президентов России и США. Как передает ТАСС, в Брюсселе не увидели причин для изменения политики в отношении РФ, хотя она «остается одной из ключевых тем внешней политики ЕС».
Евросоюз не изменит свою позицию относительно Москвы после встречи президентов России и США. Как передает ТАСС, в Брюсселе не увидели причин для изменения политики в отношении РФ, хотя она «остается одной из ключевых тем внешней политики ЕС».
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