NY Radio Host Fears History Will Repeat Itself In NFL Draft And It Will ‘Be The End For Brian Daboll’

Brian Daboll on the sidelines during a game between the New York Giants and Philadelphia Eagles The New York Giants find themselves in a peculiar situation this offseason as they look to effectively navigate through NFL Draft waters.
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