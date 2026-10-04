Украинская армия сообщила о гибели медика Иванны Куценко, 33 года

В зоне СВО уничтожена украинская военнослужащая Иванна Куценко, позывной Гайка. 33-летняя веган-феминистка погибла 1 октября при артобстреле, служа медиком в морской пехоте.
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