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Закон и Порядок

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В ПМЭФ раскрыли общую сумму заключенных контрактов

В ПМЭФ раскрыли общую сумму заключенных контрактов

В ПМЭФ поучаствовали 21,3 тыс. человек, общая сумма заключенных контрактов превысила ₽6,4 трлн — это сумма без учета секретных соглашенийФото: Александр Демьянчук / ТАСС На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 982 соглашений, их общая сумма — 6,43 трлн руб.

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