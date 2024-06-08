В ПМЭФ раскрыли общую сумму заключенных контрактов

В ПМЭФ поучаствовали 21,3 тыс. человек, общая сумма заключенных контрактов превысила ₽6,4 трлн — это сумма без учета секретных соглашенийФото: Александр Демьянчук / ТАСС На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 982 соглашений, их общая сумма — 6,43 трлн руб.