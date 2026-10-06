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Аргументы недели

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Китай готовит космический капкан для Илона Маска

Китай готовит космический капкан для Илона Маска

Американские аналитики встревожены. Как утверждают западные СМИ, якобы Китай и Россия обсуждают несколько способов вывода из строя спутников Starlink.

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