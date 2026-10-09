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Газета.ру

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В Хабаровском крае сестры, спасенные из пожара, не окажутся в детдоме

В Хабаровском крае сестры, спасенные из пожара, не окажутся в детдоме

Две сестры, которых спали при пожаре в Хабаровском крае, не попадут в детский дом. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Петра Перевезенцева сообщило РИА Новости.

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