Светлана Акулова представила проект «Готовимся к школе с Московским зоопарком»

На мастер-классах в «Музеоне» участники сделали наброски-скетчи В рамках форума-фестиваля «Москва-2030» и специальной программы Московского зоопарка директор зоосада Светлана Акулова рассказала о проекте, объединяющем цикл мастер-классов для подготовки детей к учебному процессу.