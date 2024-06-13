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Несекретные материалы

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Мировое мнение о США стремительно ухудшается

Мировое мнение о США стремительно ухудшается

Согласно новому опросу общественного мнения, проведенному в 34 странах, имидж и популярность Соединенных Штатов за рубежом, в значительной степени ухудшившиеся из-за неодобрения позиции США по войне в секторе Газа, за последний год еще больше потеряли в весе.

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