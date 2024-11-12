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Царьград

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Диверсия или халатность? Жители слышали несколько громких хлопков. В Ростове-на-Дону целый район ночью остался без электричества

Диверсия или халатность? Жители слышали несколько громких хлопков. В Ростове-на-Дону целый район ночью остался без электричества

В начале ночи в Пролетарском районе города раздалось несколько звуков взрыва, а затем Нахичевань погрузилась в полную темноту.

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