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Депутат Дубинский: Киев в сделке с США по ресурсам представят компании Британии

Депутат Дубинский: Киев в сделке с США по ресурсам представят компании Британии

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, раскритиковал участие иностранных юридических компаний в переговорах Украины и США по вопросам недропользования.

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