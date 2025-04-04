Депутат Дубинский: Киев в сделке с США по ресурсам представят компании Британии

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, раскритиковал участие иностранных юридических компаний в переговорах Украины и США по вопросам недропользования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии