Газета «Культура»

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Культурная элита России: где ее искать?

Культурная элита России: где ее искать?

«Культура» попыталась разобраться, есть ли в России культурные элиты и чем они заняты. Кто составляет культурную элиту России? Тридцать лет назад, когда новая Россия только начиналась, на этот вопрос можно было ответить без особых затруднений.

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