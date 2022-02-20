Культурная элита России: где ее искать?

«Культура» попыталась разобраться, есть ли в России культурные элиты и чем они заняты. Кто составляет культурную элиту России? Тридцать лет назад, когда новая Россия только начиналась, на этот вопрос можно было ответить без особых затруднений.
«Культура» попыталась разобраться, есть ли в России культурные элиты и чем они заняты. Кто составляет культурную элиту России? Тридцать лет назад, когда новая Россия только начиналась, на этот вопрос можно было ответить без особых затруднений.
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