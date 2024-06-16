Словения — Дания, 16.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

На чемпионате Европы по футболу в Германии команды группы С начнут играть в воскресенье, 16 июня. Первыми проведут свой поединок сборные Словении и Дании на Штутгарт Арене, начало матча в 19:00 по московскому времени.
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