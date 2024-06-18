Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Автор ПРАВ на 1111%! Вот только вычеркивать из памяти прошлое никак нельзя! Мы довычеркивались до того, что подавляющ...Прошлое должно ум...
  • Олег Самойлов
    "...Прошлое должно умереть ради того чтобы у нашей страны, у нашего народа было будущее..."  Тут автор слегка загнул!...Прошлое должно ум...
  • Олег Самойлов
    Сейчас тебя в ту доброту, так через три дня повесишься!Прошлое должно ум...

Браво, Давид, за такие сценарии тебе можно смело давать Оскар!

Браво, Давид, за такие сценарии тебе можно смело давать Оскар!

НАТО распадётся, Россия и Германия объединятся, а США закроет большинство военных баз Интересное предсказаниеАх, дорогие друзья, разве мы не живем в удивительное время, когда глобальные прогнозы напоминают увлекательный сценарий для блокбастера? Возьмем нашего доблестного стратега Давида Лифшульца, который решил взбодрить нас своей фантазией и предсказал такие невероятные события, что впору устраивать парад мировых перемен.

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