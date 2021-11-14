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Украинские каратели обстреляли ЛНР и ДНР

Украинские каратели обстреляли ЛНР и ДНР

В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия украинскими силовиками, сообщает РИА Новости. Так, украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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