Украинские каратели обстреляли ЛНР и ДНР

В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия украинскими силовиками, сообщает РИА Новости. Так, украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.