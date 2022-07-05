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Обозреватель The Times: кошмар для каждого солдата грозит британским Вооружённым силам в случае войны с Россией

Обозреватель The Times: кошмар для каждого солдата грозит британским Вооружённым силам в случае войны с Россией

Вооружённые силы Великобритании настолько плохо оснащены, что для каждого британского солдата грозит катастрофа в случае войны с Россией.

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