ЕС и Украина пытались исключить Россию и Белоруссию из международной организации

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью для РИА Новости рассказал, что недавно ЕС и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО).
Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью для РИА Новости рассказал, что недавно ЕС и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО).
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