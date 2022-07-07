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ЕС и Украина пытались исключить Россию и Белоруссию из международной организации

ЕС и Украина пытались исключить Россию и Белоруссию из международной организации

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью для РИА Новости рассказал, что недавно ЕС и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО).

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