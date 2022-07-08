В Якутии оперативники наркоконтроля задержали мужчину, планировавшего сбыть крупную партию гашиша

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) задержан ранее судимый за разбой 28-летний житель Забайкальского края, обвиняемый в незаконном обороте крупной партии гашиша и легализации дохода, полученного преступным путем.