В Якутии оперативники наркоконтроля задержали мужчину, планировавшего сбыть крупную партию гашиша

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) задержан ранее судимый за разбой 28-летний житель Забайкальского края, обвиняемый в незаконном обороте крупной партии гашиша и легализации дохода, полученного преступным путем.
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