Бюро водного транспорта Министерства транспорта Китая анонсировало , что следующим технологическим шагом станет ускоренное строительство обновленной системы речного и каботажного транспорта с использованием ИИ.
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