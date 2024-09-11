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В НХЛ высказались о значимости погони Овечкина за рекордом Гретцки

В НХЛ высказались о значимости погони Овечкина за рекордом Гретцки

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о значимости погони российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

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