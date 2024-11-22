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Царьград

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Удар по базе США в Польше - главное, что сказал Путин: Между строк прочитал Пинчук

Удар по базе США в Польше - главное, что сказал Путин: Между строк прочитал Пинчук

Речь Владимира Путина, в которой он рассказал про новейшую гиперзвуковую ракету ВС России, которая ранее ударила по Днепропетровску, разошлась на цитаты, притом не только в русском сегменте, но и на Украине, и на Западе.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
По базе в Польше, по строящимся базам в Финляндии, Швеции - пусть знают куда вляпались.
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ау,польша,приготовиться!!!!!😜😜😜💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍
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13 час.
Дмитрий Гурин
Ну теперь войны запада могут &quot;с чистой&quot; совестью писать заявы на перевод в другие части или просто увольняться из состава базы США в Польше, вспоминая &quot;разборки&quot; экипажа эсминца Д.Кук с акцентам на нынешнее время ......
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11 час.

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