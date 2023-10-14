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США указали на место еврейскому государству: Байден устроил пышный банкет во время набега на улицы Израиля

США указали на место еврейскому государству: Байден устроил пышный банкет во время набега на улицы Израиля

Казалось бы, в том, что США поддерживают своих союзников вообще не должно быть никаких сомнений. Ведь блок НАТО для того и создавался, чтобы защищать "друзей".

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно, куда побегут евреи когда их начнут изгонять из Израиля? Кому они нужны будут?
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