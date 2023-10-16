Подполковник СКР, оказавшийся сыном судьи, осужден вместе с адвокатом

В городе Татарстан вынесли приговор по уголовному делу о получении многомиллионных взяток от подследственных экс-руководителю Ленинградского следственного отдела СУ СКР по РТ подполковнику юстиции Алексею Иванову (сын федерального судьи) и бывшему адвокату Сергею Новикову.
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