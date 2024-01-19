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Закон, порядок, государство

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"Минут 20 разбирал": новый арт-объект поставил в тупик жителей Владивостока – фото

"Минут 20 разбирал": новый арт-объект поставил в тупик жителей Владивостока – фото

Во Владивостоке появилось новое уличное украшение, которое озадачило жителей Приморья. Большинство людей не могут разобрать текст, написанный на арт-объекте у входа в здание Тихоокеанского государственного медицинского университета.

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