Хвича о протестах в Грузии: «Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути. Остановите насилие и агрессию!»

28 и 29 ноября в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые акции протеста. Они начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.