Волочкова рассказала о скандалах, связанных с Джигурдой

Балерина Волочкова: С Джигурдой всегда идут рядом какие-то скандалы На своем дне рождения балерина Анастасия Волочкова высказала свои мысли о двух известных личностях в российской медиасреде – актере Никите Джигурде и певце Прохоре Шаляпине.