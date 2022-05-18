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«Ливерпуль» остался в гонке за титул АПЛ, большие перемены в ЦСКА, «Спартак» без активных фанатов в финале Кубка, победа «Тампы» и другие новости утра

1. «Ливерпуль» сохранил шансы на титул АПЛ, одержав волевую победу над «Саутгемптоном» – 2:1. Правда, расклады совсем не в пользу команды Клоппа – «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» Джеррарда в последнем туре.

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