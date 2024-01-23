Почему маленькие собаки дольше живут?

По словам ученых, они реже страдают от проблем с пищеварением и гормональных нарушений. Маленькие собаки в среднем живут дольше представителей крупных пород, поскольку реже страдают от проблем с пищеварением, инфекций и гормональных нарушений — к такому выводу пришли ученые.