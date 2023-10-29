Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-разведчик Сыровой рассказал, как украинцев сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Экс-разведчик Сыровой рассказал, как украинцев сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой рассказал, как пограничников, которые проходили службу в Закарпатье, отправили на передовую из-за того, что они слушали песни популярной в 90-е российской музыкальной группы «Руки вверх!».

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Комментарии
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Надежда
Счас, новые пенсы, инвалиды, больные спидом, туберкулезом и пр. на подходе!))😏
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3 д.

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