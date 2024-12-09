Хинштейн: врио военного времени

Крайне сложные и неожиданные обстоятельства, в которых последние месяцы пребывала Курская область, потребовали столь же непростых и неочевидных решений: руководить кризисным регионом назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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