Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летомНеторопливую весну 2025 года, в которой крупных игровых релизов можно пересчитать по пальцам, внезапно всколыхнул выход обновлённого издания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5.