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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летомНеторопливую весну 2025 года, в которой крупных игровых релизов можно пересчитать по пальцам, внезапно всколыхнул выход обновлённого издания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5.

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