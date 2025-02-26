Какие риски создают для России «миротворцы» на Украине 🔺В целом позиция РФ по этому вопросу была озвучена ещё неделю назад, однако теперь на вводе «миротворцев» продолжают настаивать американцы.
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Какие риски создают для России «миротворцы» на Украине 🔺В целом позиция РФ по этому вопросу была озвучена ещё неделю назад, однако теперь на вводе «миротворцев» продолжают настаивать американцы.
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