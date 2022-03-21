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«Барса» разнесла «Реал» в класико, ЦСКА разгромил «Рубин», финиш Кубка мира по биатлону, дубль «Феррари» в первой гонке сезона «Ф-1», победы СКА и «Авангарда» в Кубке Гагарина и другие новости

«Барса» разнесла «Реал» в класико, ЦСКА разгромил «Рубин», финиш Кубка мира по биатлону, дубль «Феррари» в первой гонке сезона «Ф-1», победы СКА и «Авангарда» в Кубке Гагарина и другие новости

1. «Барселона» сокрушила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0. Каталонцы выиграли класико впервые за 3 года, а также в 9-й раз разгромили «Реал» в XXI веке.

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