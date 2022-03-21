«Барса» разнесла «Реал» в класико, ЦСКА разгромил «Рубин», финиш Кубка мира по биатлону, дубль «Феррари» в первой гонке сезона «Ф-1», победы СКА и «Авангарда» в Кубке Гагарина и другие новости

Овечкин обогнал Ягра, сборная без Дзюбы, Роналду вылетел из ЛЧ, CAS не заморозил бан УЕФА, россияне могут не попасть на «Уимблдон», проект закрытой лиги от Газзаева, сделка «Барсы» со Spotify и другие новости