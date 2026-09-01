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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Заварухин: «Иностранным тренерам и игрокам дают большой карт-бланш. У нас принято где-то иностранцев вылизывать, давать им поблажки. Я с этим не сталкивался, но допускаю такое»

Бывший главный тренер « Автомобилиста » Николай Заварухин высказался об отношении к иностранным тренерам и хоккеистам в России.

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