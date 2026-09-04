Школьник со справкой из Таджикистана напал на учительницу русского. СМИ стыдливо молчат. А ведь есть целая школа мигрантов

Царьград Коллаж Царьграда В Новой Москве 14-летний мальчик из Таджикистана напал с ножом на учительницу русского языка.
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Интегрировали иноверцев в русские школы , теперь плоды пожинают русские дети и будущее пугает СМИ молчат потому , что им приказали молчать, чтобы не портить благостную картинку дружбынародов перед выборами. Когда все это зверье депортируют всеми кишлаками с лишением купленного гражданства РФ и дактилоскопированием ( навсегда) пинком под зад в их аулы?!
у меня родилось стойкое убеждение, что страны Центральной Азии с демографической проблемой перенаселения ТАК борются: СПЕЦИАЛЬНО отсылают ХУДШИХ в Россию - по логике "бери боже, что нам негоже"! И ведь их не обвинишь в какой-то русофобии - они по-своему даже правы, ОЧИЩАЯ СВОИ СТРАНЫ - сплавляя за свои границы свой "шлак"! А вот настоящие РУСОФОБЫ (хотя они сами этого и не подозревают) - те, кто у нас ПРИНИМАЕТ таких, или создаёт для этого условия!
В связи с этим интересно: ублюдков-убийц по делу о "Крокусе" осудили - а были ли какие либо меры приняты к тем, кто их ЗАПУСТИЛ в Россию? По-моему - не среднеазиатскими властями надо возмущаться - они как раз делают, что и надо: за своих заступаются, а нашими - кто пропустил в Россию УБЛЮДКОВ !!!
ГЛАВНОЕ, на мой взгляд, противоречие - между ВЫГОДОЙ предпринимателя, заинтересованного в дешёвой рабочей силе - и РАЗОРИТЕЛЬНОСТЬЮ для государства, которое ОБЯЗАНО осуществлять из своего бюджета (созданного, кстати, ИЗ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ) социальные выплаты не только "незаменимому специалисту", но и всем его НЕРАБОТАЮЩИМ РОДСТВЕННИКАМ !!! Нанимает-то условных "Джамшутов" предприниматель (ему так выгодно), а платит привезённым многочисленным родственникам НЕ ОН, А ГОСУДАРСТВО !!!
Так что - как не крути, дело это - ГОСУДАРСТВЕННОЕ, именно ОНО в нём материально заинтересовано!
Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы!
По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили - это ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ РОДСТВЕННИКИ ?!
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То, что натворили власти с переселением всех вот этих вот в Россию - это преступление перед будущими поколениями, в первую очередь, русских!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
власть предаёт коренные народы России!!!
Мы живём в капиталистическом (похоже) обществе. А в нём царствуют деньги. Кому то всё это выгодно.