Семидесятые: самые быстрые машины и их реальный потенциал

Мы задались целью выяснить, какие автомобили были самыми быстрыми в разные десятилетия. И что тогда значило «быстро» — может быть, прежние цифры сегодня вызовут лишь снисходительную улыбку? Нет, они весьма впечатляют! А чтобы корректно сравнивать результаты и не брать заводские данные, мы полагаемся на архив испытаний журнала Car and Driver.