В Астрахани запускается еще один городской маршрут через Новый мост

Через 2 недели на линию выйдет 8 машин малого класса, которые будут курсировать с 6:03 до 22:39. С 17 мая в Астрахани заработает еще один городской маршрут №29 от Центрального стадиона до проспекта Бумажников».
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