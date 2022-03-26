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В Краснодарском крае сотрудники полиции и общественники проводят профилактические мероприятия

В Краснодарском крае сотрудники полиции и общественники проводят профилактические мероприятия

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Белореченскому району на маршрутах патрулирования провели профилактическую акцию по недопущению краж из квартир и домовладений.

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