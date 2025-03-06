В Германии захотели иметь собственное ядерное оружие

Будь в курсе✴

Представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие.