ФОТО: YAKOBCHUK VIACHESLAV/SHUTTERSTOCK.COM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ РУССКИХ ДЕТЕЙ ОПЕКА ОТДАЁТ В "ТАБОР"? ЦЫГАНЕ ОСВОИЛИ НОВЫЙ БИЗНЕС В Омске набирает обороты скандальная история с опекунством над 9-летней девочкой, дочерью ветерана Чеченской войны.
ФОТО: YAKOBCHUK VIACHESLAV/SHUTTERSTOCK.COM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ РУССКИХ ДЕТЕЙ ОПЕКА ОТДАЁТ В "ТАБОР"? ЦЫГАНЕ ОСВОИЛИ НОВЫЙ БИЗНЕС В Омске набирает обороты скандальная история с опекунством над 9-летней девочкой, дочерью ветерана Чеченской войны.
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