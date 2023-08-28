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В Омске набирает обороты скандальная история с опекунством над 9-летней девочкой, дочерью ветерана Чеченской войны.

В Омске набирает обороты скандальная история с опекунством над 9-летней девочкой, дочерью ветерана Чеченской войны.

ФОТО: YAKOBCHUK VIACHESLAV/SHUTTERSTOCK.COM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ РУССКИХ ДЕТЕЙ ОПЕКА ОТДАЁТ В "ТАБОР"? ЦЫГАНЕ ОСВОИЛИ НОВЫЙ БИЗНЕС В Омске набирает обороты скандальная история с опекунством над 9-летней девочкой, дочерью ветерана Чеченской войны.

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