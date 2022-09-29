Военное обозрение

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«И с девизом авось»

«И с девизом авось»

Рисунок 9-летнего М. Меркулова (Выставка детских рисунков о Н. П. Резанове, Красноярск, 2006 г.) Сегодня мы поговорим об очередной романтической сказке, которая была создана и сформирована буквально у нас на глазах и называется «Юнона и Авось».

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