Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об убийстве Синвара

Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об убийстве Синвара

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об оставшихся «рефлексах каннибализма» в Нидерландах, комментируя недавние слова генсека НАТО и экс-премьера страны Марка Рютте о смерти нового лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

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