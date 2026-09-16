Не просто скриншот: как противостоять школьному буллингу, если он разразился в Сети

Одной из самых острых проблем в российских школах по-прежнему остается буллинг (от англ. bullying – "издевательство", "запугивание", "травля") – агрессивное поведение, которое человек (или группа людей) систематически направляет на того, кто не может дать отпор.
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